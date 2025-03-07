Мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля
Иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, должны пройти легализацию до 30 апреля. Тех, кто проигнорирует это требование, ждет депортация из страны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД России по Республике Татарстан Марат Галеев.
Мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля
Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ
По словам господина Галеева, сейчас к ним обратилось 220 иностранных граждан, желающих легализоваться.
«Для республики, в которой, по официальным данным, проживают 99 тыс. иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», — сказал Галеев.
Для успешной процедуры легализации мигрантам необходимо:
- пройти дактилоскопию и медосмотр;
- подтвердить знание русского языка;
- погасить имеющиеся долги по штрафам и налогам.
Для нелегально находящихся на территории страны иностранных граждан будут действовать запреты на:
- получение прав и вождение транспортного средства;
- совершение любых банковских операций, включая переводы за границу;
- регистрацию сделок с недвижимостью и автомобилями;
- заключение и расторжение брака.
Кроме того, запрет затронет получение статуса индивидуального предпринимателя, оформление детей в школы и детские сады, а также получение сим-карт.