Иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, должны пройти легализацию до 30 апреля. Тех, кто проигнорирует это требование, ждет депортация из страны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД России по Республике Татарстан Марат Галеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

По словам господина Галеева, сейчас к ним обратилось 220 иностранных граждан, желающих легализоваться.

«Для республики, в которой, по официальным данным, проживают 99 тыс. иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», — сказал Галеев.

Для успешной процедуры легализации мигрантам необходимо:

пройти дактилоскопию и медосмотр;

подтвердить знание русского языка;

погасить имеющиеся долги по штрафам и налогам.

Для нелегально находящихся на территории страны иностранных граждан будут действовать запреты на:

получение прав и вождение транспортного средства;

совершение любых банковских операций, включая переводы за границу;

регистрацию сделок с недвижимостью и автомобилями;

заключение и расторжение брака.

Кроме того, запрет затронет получение статуса индивидуального предпринимателя, оформление детей в школы и детские сады, а также получение сим-карт.

Артём Дергунов