В Республике Татарстан план по вводу жилья выполнен на 33%. На данный момент введено 1,093 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ежегодная программа по вводу жилья выполнена на 33%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане ежегодная программа по вводу жилья выполнена на 33%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По коммерческому строительству показатель составил 2% от годового плана: сдано 11 многоквартирных домов общей площадью свыше 36 тыс. кв. м. В рамках программы социальной ипотеки выполнено 16% плана на год — из 35 запланированных объектов введены три дома суммарной площадью 25,4 тыс. кв. м.

По индивидуальному жилищному строительству введено 1,113 млн кв. м.

В феврале сообщалось, что в Татарстане введено 583 тыс. кв. м жилья, что составляет 18% от годового плана.

Артём Дергунов