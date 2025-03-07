Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом». Главный офис проекта расположен в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Предыдущая фотография
В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

Следующая фотография
1 / 3

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

В реализации производства задействованы более 1 тыс. российских и 200 китайских специалистов. Для проекта создана первая российская платформа для электромобилей с использованием компонентов местного производства. Батареи и электроприводы будут выпускаться Росатомом.

На сегодняшний день таксопарками, каршерингами и физлицами забронировано более 105 тыс. будущих электромобилей. К настоящему моменту выпущено 13 функциональных прототипов.

«Атом» — первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%.

Ранее сообщалось, что производство стекол для «Атома» планируется запустить на АО «Борский стекольный завод», находящемся в Нижнем Новгороде.

Артём Дергунов

Новости компаний Все