В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»
В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом». Главный офис проекта расположен в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.
В реализации производства задействованы более 1 тыс. российских и 200 китайских специалистов. Для проекта создана первая российская платформа для электромобилей с использованием компонентов местного производства. Батареи и электроприводы будут выпускаться Росатомом.
На сегодняшний день таксопарками, каршерингами и физлицами забронировано более 105 тыс. будущих электромобилей. К настоящему моменту выпущено 13 функциональных прототипов.
«Атом» — первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%.
Ранее сообщалось, что производство стекол для «Атома» планируется запустить на АО «Борский стекольный завод», находящемся в Нижнем Новгороде.