Суд отклонил жалобу советника губернатора Виктора Гончарова на арест

Ростовский областной суд отклонил жалобу на арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Жалобу подавала защита арестованного. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

22 февраля Ленинский районный суд Ростова постановил арестовать господина Гончарова в связи с началом расследования по обвинению в превышении полномочий. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным следствия, обвинение Виктора Гончарова связано с делом министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Якобы господин Гончаров причастен к выдаче субсидий предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. Ущерб бюджету мог составить 156 млн руб.

Сам Константин Рачаловский с 21 февраля находится под домашним арестом.

Сергей Иванов