Реальная зарплата в Пермском крае выросла за год на 8%

По данным Пермьстата, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Пермском крае в 2024 году составил 73 291,6 руб., это 17,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года. Лидерами по росту заработной платы стали риелторы (+30,3%), чиновники, сотрудники правоохранительных органов (+23%), работники обрабатывающих производств (+19,8%).

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе — декабре 2024 года выросла на 8,1%.