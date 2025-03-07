Суд на Ставрополье рассмотрит дело о продаже стероидов через интернет-магазин

На Ставрополье перед судом предстанут четверо человек, обвиняемых в причастности к продаже 700 кг сильнодействующих веществ через интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

Уточняется, что фигуранты были задержаны в результате оперативных мероприятий на территории Москвы и Московской области. Им вменяется причастность к совершению 249 фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ.

По данным следствия, организатор преступления, проживающий за пределами России и имя которого пока неизвестно, создал два интернет-магазина, через которые размещалась реклама веществ и велся прием заказов. По версии правоохранителей, он вовлек в эту деятельность обвиняемых, один из которых руководил всеми процессами, а остальные фасовали сильнодействующие вещества, помещали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок.

В домах у фигурантов, в их автомобилях и помещении, оборудованном под склад, оперативники обнаружили запрещенные анаболические стероиды общим весом более 700 кг, отмечается в релизе.

Михаил Волкодав