Умер один из создателей программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

Умер режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет. Об этом телеканалу «Культура» сообщили близкие господина Микеладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sintegr Фото: @sintegr

Вахтанг Микеладзе родился в 1937 году в Москве в семье дирижера Евгения Микеладзе. Его отец и дед были признаны врагами народа, а затем расстреляны. Оставшихся членов семьи выслали в Казахскую ССР. В 1965 году Микеладзе окончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино».

Режиссер снимал фильмы о преступности, их показывали на таких ОРТ, ДТВ и других российских телеканалах. Одни из самых известных его работ — циклы «Документальный детектив», «Шпионы и предатели», «Приговоренные пожизненно». Он принимал участие в создании программы «Человек и закон».

Творчество Микеладзе творчество отмечено наградами — так, за фильм «Серые цветы», который рассказывает о детской преступности, режиссер был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля. В числе его наград — премии ФСБ и ФСИН за его документальные циклы. Кроме того, он получил звания заслуженного деятеле искусств Грузинской ССР и народного артиста Ингушетии.