Больница прибегла к помощи депутата

В Ульяновске директору по закупкам Центральной городской клинической больницы Екатерине Яшновой предъявлено обвинение в получении взятки организованной группой в особо крупном размере, и она арестована. По версии следствия, руководитель получала взятки в размере 20% от стоимости контракта за обеспечение победы нужных компаний на торгах по закупкам медоборудования. Также в получении взятки обвиняется депутат сельсовета Сергей Потапов, который, по версии следствия, занимался подбором таких компаний. Кроме того, предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере двух предпринимателям, которые передавали деньги интересантам. Екатерина Яшнова вину не признает, от дачи показаний отказывается. Защита заявляет, что прямых доказательства причастности директора к взяткам нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По ходатайству следствия суд принял решение о взятии под стражу троих участников организованной группы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По ходатайству следствия суд принял решение о взятии под стражу троих участников организованной группы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Исполняющей обязанности директора Центральной городской клинической больницы Ульяновска Екатерине Яшновой предъявлено обвинение в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в четверг, 6 марта, сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Обвинение также было предъявлено депутату Октябрьского сельского поселения (Чердаклинский район Ульяновской области) Сергею Потапову. Кроме того, обвинение в даче взятки в особо крупном размере предъявлено индивидуальному предпринимателю Андрею Абаимову (Ульяновск, деятельность автомобильного грузового транспорта) и директору и владельцу компании ООО «Элиттрансгрупп» Анжеле Завацкой.

Екатерина Яшнова была задержана силовиками во вторник утром у себя дома, Андрей Абаимов и Анжела Завацкая — в Подмосковье.

Обвинение было предъявлено в среду. В тот же день решением суда по ходатайству следствия Екатерине Яшновой, Андрею Абаимову и Сергею Потапову определена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, Анжелу Завацкую суд ограничил домашним арестом.

По данным следствия, в 2024 году Екатерина Яшнова «в сговоре с депутатом» «подыскали коммерческую организацию, которой обеспечивали победу на аукционах по закупкам медицинского оборудования для больницы», «при этом в качестве условий победы взяткополучателям перечислялись 20% от суммы контрактов». СУ СКР отмечает, что по такой схеме за 2024 год были обеспечены победа соответствующей компании в 44 закупках и последующее заключение контрактов на сумму свыше 28 млн руб., из которых свыше 5,6 млн руб. были переданы в качестве взятки.

В суде при определении меры пресечения следователь отмечал, что Андрей Абаимов и Анжела Завацкая действовали в интересах ООО «Элитпремиумплюс» (Ульяновск) и ООО «Данко» (Ульяновск).

Как пояснили в СУ СКР, подбором компаний, которые будут готовы «делиться на взятки», занимался Сергей Потапов. По данным источника, близкого к СУ СКР, Анжела Завацкая «призналась в своих действиях по даче взяток». Выяснить у следствия, каким образом и через какие нарушения законодательства о закупках обеспечивалось заключение контрактов с нужными компаниями, не удалось.

Обзор портала госзакупок показал, что единственный крупный контракт с ООО «Элитпремиумплюс» был заключен по итогам электронного аукциона (состоялся в августе 2024 года), на который, кроме этой компании, больше никто не подал ни одной заявки. Контракт на транспортное обслуживание ЦГКБ (14 легковых автомобилей) на максимальную начальную цену 5,5 млн руб. был заключен с ООО «Элитпремиумплюс». Контракт был исполнен в конце декабря 2024 года и расторгнут по соглашению сторон с остатком 12 тыс. руб. Данных о контрактах с ООО «Данко» не обнаружено.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Элитпремиумплюс» создано в феврале 2021 года, владелец и директор — Ирина Абаимова (по данным источников, супруга обвиняемого Андрея Абаимова). По итогам 2023 г. компания имеет выручку 4,8 млн руб. и убыток 980 тыс. руб.

Сергей Потапов, по данным территориальной избирательной комиссии Чердаклинского района, был выдвинут в депутаты совета Октябрьского сельского поселения региональным отделением КПРФ и был избран в депутаты в сентябре 2023 г. Является индивидуальным предпринимателем, по данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности — похоронные услуги. В обкоме КПРФ сказали, что Сергей Потапов не является членом партии и близко с ним не знакомы, чтобы как-то его охарактеризовать.

Адвокат Сергея Потапова Исхак Набиуллин сказал «Ъ», что его подзащитный «не заявлял ни о признании вины, ни о непризнании». От комментариев адвокат отказался, сославшись на отсутствие разрешения доверителя.

Адвокат Екатерины Яшновой Равиль Хасанов сказал, что его подзащитная вину не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Комментировать обвинение он также отказался, сославшись на то, что пока нет почти никаких фактических данных. «Кроме того, нет никаких прямых доказательств вины моей подзащитной. Следствие ссылается на некие оперативные материалы дела, с которыми нас не знакомили»,— сказал господин Хасанов. Он подтвердил, что «одна из обвиняемых дала признательные показания о даче взятки, но не в отношении Екатерины Яшновой и даже не в отношении Сергея Потапова». «По версии следствия, там несколько звеньев передачи денег, есть еще какие-то посредники»,— добавил адвокат.

Выяснить у главврача больницы Павла Фирсова, проводится ли по нарушениям в закупках служебная проверка, не удалось. По своим телефонам он был недоступен, на запрос «Ъ» не ответил. В настоящее время в Ленинском районном суде Ульяновска идет процесс по уголовному делу самого господина Фирсова, обвиняемого в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, главврач получил взятку в виде 42 кг мяса якобы за возможность предоставить предпринимателю площади на территории больницы под торговую точку. Обвиняемый вину не признает. Ранее он заявлял «Ъ», что мясо покупал для шашлыков по рыночной цене, а взяток не берет «вообще и никогда».

Сергей Титов, Ульяновск