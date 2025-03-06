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Коммерсантъ FM
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Президента Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, сообщает пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.

Алан Гаглоев

Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соотвествии со стандартами оказания медпомощи»,— сказала госпожа Босикова (цитата по агентству PEC).

Ранее в четверг Наталья Босикова сообщала, что Алан Гаглоев находится во Владикавказе для проведения медицинского обследования. Тогда пресс-секретарь подчеркивала, что беспокоиться не о чем.

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