Президента Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, сообщает пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алан Гаглоев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соотвествии со стандартами оказания медпомощи»,— сказала госпожа Босикова (цитата по агентству PEC).

Ранее в четверг Наталья Босикова сообщала, что Алан Гаглоев находится во Владикавказе для проведения медицинского обследования. Тогда пресс-секретарь подчеркивала, что беспокоиться не о чем.