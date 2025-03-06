Президента Южной Осетии Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, сообщает пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова.
Алан Гаглоев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соотвествии со стандартами оказания медпомощи»,— сказала госпожа Босикова (цитата по агентству PEC).
Ранее в четверг Наталья Босикова сообщала, что Алан Гаглоев находится во Владикавказе для проведения медицинского обследования. Тогда пресс-секретарь подчеркивала, что беспокоиться не о чем.