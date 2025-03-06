В Ярославской области введут ограничения для большегрузов

В Ярославской области на период с 24 марта по 22 апреля вводят ограничения движения большегрузов на дорогах регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Для защиты наших дорог в весеннюю распутицу вводим ограничения на движение большегрузов в Ярославской области. Мера ежегодная, но в этом сезоне из-за малоснежной зимы сдвинули сроки. Полного запрета на движение нет, но установлены предельно допустимые нагрузки на ось»,— написал господин Евраев.

Движение ограничат на трех межмуниципальных и десяти региональных трассах. Там установят знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Как уточняет информацию правительства области телеканал «Первый ярославский», ограничения затронут не весь грузовой транспорт. Например, запрет не распространяется на пассажирские перевозки автобусами и технику, занятую ремонтом дорог. Правительство области информирует, что также можно оформить специальное разрешение для транспортировки грузов, не внесенных в список разрешенных.

По словам зампреда областного правительства и министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко, следить за исполнением запрета будут пункты весогабарита. Их в регионе 19, восемь уже работают.

«Остальные – в тестовом, однако уже в апреле он завершится на семи из этих объектов, и данные с них будут поступать в Центр фиксации правонарушений Ространснадзора для привлечения к ответственности»,— пояснил господин Душко.

В правительстве области добавляют, что по вопросам взвешивания транспорта можно обратиться в ГКУ ЯО «ЦОДД».

Алла Чижова