МВД объявило в розыск главреда признанной иноагентом «Медиазоны»

МВД объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (журналист и СМИ внесены в реестр иностранных агентов), следует из розыскной базы ведомства. По какой статье УК разыскивается журналист — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В конце декабря 2024 года «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Сергей Смирнов (иноагент) стал фигурантом дела о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Собеседник агентства пояснял, что поводом для уголовного преследования стало отсутствие маркировки иноагента. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

Сергея Смирнова неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента (ст. 19.34 КоАП), последний раз — в ноябре 2024 года на 50 тыс. руб. Журналист не живет в России с 2021 года.

Полина Мотызлевская