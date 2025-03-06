Матери и жены участников СВО из Липецкой области получат по 10 тысяч к 8 Марта

Матери, жены и вдовы участников специальной военной операции из Липецкой области получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. по случаю Международного женского дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в Telegram, что для получения выплат не нужно подавать заявление. Родственникам участников СВО достаточно указать в личном кабинете на «Госуслугах» реквизиты своего счета для получения мер соцподдержки. Статус выплат можно уточнить у семейных кураторов, а в случае их отсутствия — в центрах соцзащиты.

Власти Липецкой области перед началом текущего учебного года выплатили семьям участников СВО по 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Тогда же власти увеличили размер единовременной местной выплаты за заключение контракта на военную службу до 600 тыс. руб. До конца прошлого года в областном центре добровольцам выплачивали по 1,5 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж