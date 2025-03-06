Детей Янины Копайгородской могут отдать в детдом после изменения меры пресечения

Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщила ТАСС о возможном помещении ее несовершеннолетних детей в детский дом в случае ее ареста. Суд в Москве 6 марта рассмотрит ходатайство следователя об ужесточении меры пресечения в отношении фигурантки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мне так и сказали, что после ужесточения мне меры пресечения с домашнего ареста на избрание стражи наших малолетних детей отдадут в детский дом», –цитирует агентство Янину Копайгородскую.

В семье Копайгородских пятеро детей: годовалые близнецы, девочки трех и 14 лет, а также 21-летний сын. Последнего допросили по делу родителей как свидетеля, после чего запретили общение с ними. Следственные органы ходатайствуют перед Мещанским судом Москвы об изменении для Янины Копайгородской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием для ходатайства стало предполагаемое давление на свидетеля.

Сообщается также, что вопрос об изменении меры пресечения будут рассматривать в закрытом режиме. Закрыть процесс попросила прокурор в целях соблюдения требований безопасности участников процесса и неразглашения тайны следствия.