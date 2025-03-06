Корееведа Ланькова и журналистов обвинили в участии в нежелательной организации

В отношении историка, корееведа Андрея Ланькова, журналистки Financial Times Полины Ивановой и бывшего корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева составили протоколы об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Вчера, 5 марта, материалы административных дел поступили в Савеловский районный суд. Связь с какой именно организацией им вменяется, неизвестно.

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«Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал»,— заявил господин Ланьков в разговоре с РБК. В ноябре 2023 года Андрей Ланьков давал интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом), оно набрало на YouTube более 22 млн просмотров. После этого господин Ланьков дал более десятка интервью различным YouTube-каналам.

Владимир Соловьев рассказал «Ъ», что узнал о протоколе из новостей. «Деталей пока не знаю, включая название (нежелательной.— "Ъ") организации. Буду выяснять»,— сообщил он.

Господа Ланьков и Соловьев, а также госпожа Иванова ранее участвовали в проектах Фонда Карнеги, который в июле 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной организацией. 5 марта протоколы о связи с нежелательной организацией в Савеловский райсуд поступили также в отношении сотрудника фонда Максима Саморукова и литературного критика Александра Гаврилова. Заседания по протоколам всех пятерых назначены на 10 апреля.

Полина Мотызлевская