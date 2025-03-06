В 2024 году чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» достигла 50,8 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» достигла 50,8 млрд руб., что на 7,3% превысило показатель 2023 года, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Результат был во многом обусловлен ростом чистого процентного дохода, который достиг 70,6 млрд руб., превысив на 38,8% показатель 2023 года. Резкий рост показателя связан с ростом процентных ставок на долговом рынке. В частности, за прошлый год Банк России поднял ключевую ставку с 16% до 21%. При этом кредитный портфель банка (до вычета резервов) за 2024 год вырос всего на 9,4%, до 751 млрд руб. Причем корпоративный портфель рос опережающими темпами (на 11,5%), достигнув к концу года почти 588 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос всего на 4,2%, до 162,5 млрд руб. Качество кредитного портфеля улучшилось, что следует из снижения уровня проблемной задолженности, которая по состоянию на начало 2025 года составила 4,7% против 5,2% годом ранее. Рост показали и чистые доходы на финансовом рынке, прибавив за год 6,1% и составив 10,9 млрд руб.

Вместе с тем чистый комиссионный доход в 2024 году снизился на 7,1%, до 11,6 млрд руб. Кроме того, банк увеличил расходы на резервы (в размере 6,1 млрд руб.), тогда как в предшествующем году их сокращал (на 3,3 млрд руб.). Кроме того, операционные расходы банка выросли всего на 9,8% и составили 25,9 млрд руб.

В результате рентабельность капитала (ROE) за 2024 год опустилась до 27,1%, тогда как годом ранее составляла 29,7%. Основной капитал банка по состоянию на 1 января 2025 года вырос на 18,2% и составил 184,7 млрд руб. Впрочем, норматив достаточности основного капитала банка на конец 2024 года вырос до 20,4% (18,6% годом ранее), что существенно превышает минимальный уровень «не менее 12%», установленный в стратегии банка, а также регуляторный минимум (6%).

Ольга Базутова