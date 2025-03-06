ФСБ сорвала попытку разведки Украины похитить данные воспитанников «Юнармии»

Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья. Речь идет о попытке получения доступа к персональным данным воспитанников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в «Ъ».

По данным спецслужбы, сотрудники ГУР взломали почтовые ящики и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в акции «Военно-патриотический диктант-2024». После этого они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области, сообщили в ФСБ.

Собирались данные, как считают в ФСБ, для вербовки и вовлечения подростков «в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России». В сообщении ЦОС отмечается, что благодаря контрразведывательным мерам действия ГУР Украины «были локализованы», проводятся оперативно-разыскные мероприятия.