Кубань заняла третье место по количеству оформленных полисов е-ОСАГО

Краснодарский край занял третье место в России по числу оформленных электронных полисов ОСАГО с начала 2025 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по числу е-ОСАГО стала Москва, где зарегистрировано 478 тыс. договоров, на втором месте — Московская область (283 тыс. полисов). В Краснодарском крае за этот период было оформлено 231 тыс. электронных полисов, что составляет 5% от общего объема по стране.

По данным РСА, за первые два месяца 2025 года в России было продано 4,6 млн е-ОСАГО — почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Как отметил президент союза Евгений Уфимцев, рост популярности электронных полисов объясняется удобством их оформления, что позволяет автовладельцам сэкономить время и усилия.

Вячеслав Рыжков