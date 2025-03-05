Больница имени Рената Акчурина и 22 млн рублей на АПК в Марий Эл

Минздрав Татарстана предложил присвоить республиканской больнице скорой медицинской помощи имя российского кардиохирурга Рената Акчурина. Больница находится в Набережных Челнах.

В 2025 году на укрепление кадрового потенциала агропромышленного комплекса (АПК) в Марий Эл выделят 22 млн руб. из федерального бюджета. Средства направлены на поддержку специалистов регионального АПК.

Госдума приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в третьем чтении. Все поправки, предложенные Татарстаном, были учтены и одобрены. За принятие закона проголосовали 318 депутатов, против выступили 80, один парламентарий воздержался.

В Татарстане на реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2025–2027 годах планируется направить более 1,2 млрд руб. По словам председателя госкомитета Сергея Иванова, 842,7 млн руб. будут потрачены на приобретение туристического оборудования, создание причальной инфраструктуры, обеспечение доступной среды на объектах и проведение мероприятий. Из этой суммы 614,6 млн руб. поступит из федерального бюджета, а около 228,1 млн руб. выделено из республиканского бюджета.

Экс-руководителя предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» обвиняют в хищении 1,3 млн руб. при помощи служебного положения. По версии следствия, он незаконно завладел средствами и потратил их по личному усмотрению.

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани прошла государственную экспертизу, получив положительное заключение. Сейчас на объекте проводятся тестовые работы, которые требуют определенного времени для завершения. По прогнозам Минэкологии республики, экологическая обстановка после проводимых работ улучшится для 1,3 млн человек.

В Татарстане сформирована рабочая группа для реализации проекта по внедрению цифрового рубля. В рамках федеральной инициативы «Цифровой рубль» в регионе проводится тестирование расчетов с применением цифровой валюты.

Артём Дергунов