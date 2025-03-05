В Марий Эл на развитие кадрового потенциала АПК выделят 22 млн рублей
В 2025 году для укрепления кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Марий Эл направят 22 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.
В Марий Эл на развитие кадрового потенциала АПК выделят 22 млн рублей
Фото: Пресс-служба главы Марий Эл
«Выделяем 22 млн руб. из республиканского бюджета, которые направим на возмещение части затрат на покупку жилья для работников сельхозпредприятий», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Марий Эл на реализацию национальных проектов выделят 11 млрд руб.