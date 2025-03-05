В Татарстане создали рабочую группу для внедрения цифрового рубля

Власти Татарстана создали рабочую группу для внедрения цифрового рубля в республике. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тестирование расчетов с использованием цифровой валюты проводится в республике в рамках федерального проекта «Цифровой рубль».

Ранее жителям Татарстана предложили оплачивать коммунальные услуги цифровым рублем.

Цифровой рубль — это электронная форма российской национальной валюты, которая выпускается в виде уникального электронного кода. Один цифровой рубль равен одному бумажному.

Дарья Сайфиева