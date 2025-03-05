Биологические очистные сооружения в Казани получили положительное заключение

Этапы реконструкции биологических очистных сооружений в Казани получили положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений.

Сейчас на биологических очистных сооружениях проводятся тестовые работы, которые займут определенное время.

«По прогнозам, улучшить свою экологическую обстановку смогут 1,3 млн человек», — рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Заказчиком реконструкции выступил «Главинвестстрой Республики Татарстан», а застройщиком — Казанский «Водоканал». Проектную документацию подготовила компания «Гипрокоммунводоканал-Санкт-Петербург». Объект капитального строительства находится на ул. Магистральной. В результате работ было обновлено более 50 старых объектов и построено 13 новых.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана, реконструкция биологических очистных сооружений завершилась в декабре 2024 года. Работы провели по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Стоимость реконструкции оценили в 7,5 млрд руб., из которых 6,13 млрд руб. направили из федерального бюджета.

Диана Соловьёва