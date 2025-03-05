Госдума приняла закон о МСУ в третьем чтении с предложениями Татарстана

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ). Все предложения Татарстана были приняты в поправках. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале.

За принятие закона проголосовали 318 депутатов, против — 80, еще один человек воздержался.

«Действующая в Татарстане двухуровневая система, доказавшая свою эффективность, будет сохранена», — отметил господин Фаррахов.

В первом чтении в законопроекте предусматривался обязательный переход регионов к одноуровневой системе МСУ. Одним из активных критиков первоначального варианта муниципальной реформы был Татарстан. Госсовет республики также обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу законопроекта о МСУ.

В январе 2025 г. господин Володин поручил подготовить поправку, позволяющую регионам самостоятельно выбирать модель МСУ. В феврале эти поправки были приняты Госдумой.

Диана Соловьёва