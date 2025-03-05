Одной из больниц Татарстана планируют присвоить имя Рената Акчурина

В Татарстане больнице скорой медицинской помощи планируют присвоить имя известного российского кардиохирурга Рената Акчурина. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

С предложением о присвоении имени выступил Минздрав Татарстана. Если документ примут, учреждение будет называться «Больница скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина».

Ренат Акчурин умер в октябре 2024 года. Ему было 78 лет. Ренат Акчурин был почетным членом Академии наук Татарстана. В 1996 году кардиохирург оперировал Бориса Ельцина. Операцию провели после того, как у президента случился инфаркт.

Диана Соловьёва