Экс-глава «Коммунальных сетей Черемшанского района» обвиняется в мошенничестве

Бывшего руководителя предприятия «Коммунальные сети Черемшанского района» обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый и его знакомый предприниматель договорились о подписании с «Коммунальными сетями Черемшанского района» фиктивных договоров поставки пескосоляной смеси для посыпки дорог.

Полученные средства бизнесмен обналичивал и передавал обвиняемому, который на тот момент руководил ведомством. Таким образом, он получил 1,3 млн руб., которыми распоряжался по своему усмотрению. Поставки пескосоляной смеси при этом не производились.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сайфиева