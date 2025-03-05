Мост через реку Темная вновь не прошел госэкспертизу после ремонта

Мост через реку Темная на 21 км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», второй раз не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Автодор Фото: ГК Автодор

Ввод в эксплуатацию объекта не был утвержден специалистами госэкспертизы, а следовательно ремонт не может считаться завершенным. Подрядчику вновь предстоит исправлять недочеты в работе.

Мост находится в Шпаковском районе Ставропольского края и закрыт на ремонт с прошлого года. Как следует из опубликованных документов, реконструкцию ведут два подрядчика из Воронежа и Нальчика. Проектную документацию подготовило ООО «Магистраль-Черноземье», застройщик — ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог "Кавказ"».

Николай Аксенов