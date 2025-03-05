Деловая активность в сфере услуг РФ упала до низших за полгода значений

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в феврале упал с 54,6 до 50,5, сообщает S&P Global (.pdf). Это самые низкие значения за прошедшие полгода. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

Снижение роста активности обусловлено низким приростом новых заказов за последние семь месяцев, показал опрос менеджеров. Это не мешает компаниям нанимать новых сотрудников на полный и неполный рабочий день — исследование аналитиков говорит о росте занятости в компаниях сферы услуг. S&P Global связывает это с тем, что предприятия сферы услуг испытывают давление на производственные мощности.

Предприятия российского сектора услуг по-прежнему уверены в росте производства в ближайшие 12 месяцев, пишет S&P Global. «Ожидания роста активности были связаны с надеждами на улучшение условий спроса в течение года. Тем не менее более медленный рост новых заказов снизил уровень оптимизма по сравнению с показателем января»,— написано в пресс-релизе S&P Global.