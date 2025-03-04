Что арестовали по иску Генпрокуратуры

ООО «Вектор Рейл Менеджмент» с 2004 года предоставляет в лизинг грузовые вагоны. В 2020 году парк компании составлял около 40 тыс. вагонов, предназначенных для перевозки промышленных товаров. Головная компания АО «Вектор Рейл» в 2023 году показала прибыль 6,4 млрд руб. Активы компании за тот же период включали более 30 млрд руб.

АО «СГ-транс» — ведущий российский железнодорожный оператор по транспортировке сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья, также занимается строительством и эксплуатацией баз хранения нефтехимической продукции. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 6,2 млрд руб. Активы компании за тот же период включали более 71 млрд руб.