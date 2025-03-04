Тайчер Алексей Роменович

Родился 20 января 1979 года в Санкт-Петербурге. Окончил экономический факультет Петербургского университета путей сообщения (2000). На третьем курсе стал помощником главы финансового департамента в ГК «Евросиб», после окончания вуза продолжил работать на посту заместителя финансового директора.

В 2003–2005 годах — антикризисный менеджер в транспортно-экспедиторском концерне «Союзвнештранс».

В 2005 году стал советником первого вице-президента ОАО РЖД. В 2007 году занял пост гендиректора «дочки» РЖД — Первой грузовой компании (ПГК). Готовил ПГК к приватизации, в 2011 году она была продана холдингу бизнесмена Владимира Лисина за 125,5 млрд руб.

В 2012 году в партнерстве с АФК «Система» Владимира Евтушенкова по итогам приватизационного аукциона приобрел оператора «СГ-транс» за 22 млрд руб., руководил компанией до 2015 года. В 2015–2018 годах возглавлял АО «Федеральная грузовая компания».

В 2019 году покинул все посты в РЖД и приобрел холдинг «Трансфин-М», в который помимо одноименной лизинговой компании вошли железнодорожный оператор «Атлант» и компания «ТФМ-Спецтехника», занимающаяся горными работами.

В феврале 2024 года продал ПАО «Трансфин-М», а в июне был арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, благодаря фиктивным сделкам займа, в которых участвовало ПАО, в 2017 году было похищено более 700 млн руб.