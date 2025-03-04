Управление физкультуры и спорта Липецкой области возглавила Ксения Казакова

5 марта Ксения Казакова начинает работу в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. Ее предшественник Михаил Маринин после шести лет руководства управлением перейдет на новую должность в региональном правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе региона. Какую должность он займет, не уточняется.

Ксения Казакова ранее возглавляла министерство молодежной политики Липецкой области и департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. Родилась в 1985 году в Воркуте, окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Имеет опыт работы на федеральном телевидении и в Центре сборных команд России. Она также возглавляла городской детско-юношеский центр «Спортивный» и организовала Липецкое спортивное сообщество.

Анна Швечикова