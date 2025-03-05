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Искусство угла подачи

В Милане открылась выставка к столетию ар-деко

Art Déco. Il trionfo della modernità («Ар-деко: Триумф современности») в миланском палаццо Реале посвящена столетию стиля, который для широкой публики до сих пор остается самым узнаваемым — если не на глаз, то уж точно на слух. Слово «ар-деко» знают все, кто хоть как-то интересуется искусством, и даже многие из тех, кто не вовлечен в него вовсе. Однако именно благодаря этой известности, ар-деко плотно обросло штампами. Но, кажется, итальянцам удалось найти угол, под которым интересно смотреть на этот стиль сегодня.

Текст: Елена Стафьева

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Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

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Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Почему 100 лет ар-деко отмечают именно сейчас? Конечно, этот стиль, определявший архитектуру и декоративное искусство Старого и Нового Света между двумя мировыми войнами, существовал и раньше, но именно в 1925 году в Париже прошла выставка Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes («Международная выставка современного декоративного и индустриального искусства»). Именно Париж, бывший тогда столицей мира, утвердил международный статус новой эстетики и дал ей французское имя — сокращенное от arts decoratifs (то есть «декоративное искусство»).

Миланская выставка посвящена 1920-м, когда ар-деко возникло и расцвело в Европе. И заканчивается 1930-м, когда ар-деко перелетело через Атлантику на дирижабле — макет тогдашнего символа современности висит прямо на входе — и его центром стали Нью-Йорк и Голливуд. И представлено на выставке европейское — итальянское, французское и немецко-австрийское ар-деко, выросшее на эйфории окончания Первой мировой. Устроена экспозиция, впрочем, не по хронологическому и не по географическому, а по идейно-эстетическому принципу, то есть залы собраны вокруг концептов. И в этом ее первое достоинство.

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Пьер ле Фаге. «Фавн, преследующий нимфу», бронзовая статуэтка, 1925

Пьер ле Фаге. «Фавн, преследующий нимфу», бронзовая статуэтка, 1925

Фото: Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Prioria, Stanza di Cheli

Анн Карлю. «Диана-охотница», бумага, темпера, масло, 1927

Анн Карлю. «Диана-охотница», бумага, темпера, масло, 1927

Фото: Boulogne-Billancourt, Musee des Annees Trente

Джо Понти. «Донателла» из серии «Мои женщины», декоративная тарелка, 1925–1928

Джо Понти. «Донателла» из серии «Мои женщины», декоративная тарелка, 1925–1928

Фото: Courtesy Ed Gallery, Piacenza

Джо Понти. «Археологическая прогулка», декоративная тарелка, 1925

Джо Понти. «Археологическая прогулка», декоративная тарелка, 1925

Фото: Museo Ginori, Sesto Fiorentino

Рене Лалик. «Ваза с рыбами»,1929

Рене Лалик. «Ваза с рыбами»,1929

Фото: Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

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Пьер ле Фаге. «Фавн, преследующий нимфу», бронзовая статуэтка, 1925

Фото: Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Prioria, Stanza di Cheli

Анн Карлю. «Диана-охотница», бумага, темпера, масло, 1927

Фото: Boulogne-Billancourt, Musee des Annees Trente

Джо Понти. «Донателла» из серии «Мои женщины», декоративная тарелка, 1925–1928

Фото: Courtesy Ed Gallery, Piacenza

Джо Понти. «Археологическая прогулка», декоративная тарелка, 1925

Фото: Museo Ginori, Sesto Fiorentino

Рене Лалик. «Ваза с рыбами»,1929

Фото: Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Выставка старается показать, как на месте умиротворяюще-благостного ар-нуво возникает нечто куда более резкое и амбивалентное, и это меняет все — передачу дикой природы, где торжествуют стихии и инстинкты; восприятие сексуальности — она становится свободнее, но и более холодной. Возникает и новый тип ориентализма, что связано с выступлениями в Париже прежде всего всяческих экзотических звезд. Появляется гламур — как некий феномен моды и лайфстайла, в том числе международный. И распространяется специфическое увлечение классикой: главной богиней оказывается Диана, безжалостная и яростная, недоступная и притягательная одновременно, а главным сюжетом — миф об Орфее, укрощающем диких зверей музицированием и путешествующем между жизнью и смертью.

Искусства изящного на выставке совсем немного — несколько картин, в основном портретов, и буквально пара статуй. Зато много искусства декоративно-прикладного — мебели, фарфора и стекла, малой пластики, витражей и панно, причем в массе своей оно отмечено именами не первого ряда. И в этом еще одно достоинство миланской выставки — она дает возможность увидеть малоизвестных и почти вовсе не известных архитекторов, дизайнеров, иллюстраторов и декораторов. Поэтому рядом с фарфором Richard Ginori по эскизам одного из отцов итальянского дизайна Джо Понти (того, который построил башню Pirelli в Милане) соседствует витраж Томазо Буцци (того, который возводил идеальный город Скарцуола в Умбрии), архитектора и дизайнера вполне культового, но куда менее известного, а еще можно изучить сделанную ими на пару центральную композицию к парадной сервировке стола для итальянских посольств. А помимо фарфора Понти для Richard Ginori есть и белые фарфоровые статуэтки Герхарда Шлипштейна для Rosenthal.

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Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

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Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Экспозиция выставки «Ар-деко: Триумф современности», палаццо Реале, Милан

Фото: Carlotta Coppo

Зеленая ваза Рене Лалика с рыбами задвинута во второй ряд, а в первый поставлены вазы — тоже с рыбами — Пьетро Меландри. Эрте представлен тремя скромными работами, а Поль Колен — целой серией гротескных иллюстраций из цикла «Черная суматоха» (Le Tumulte Noir). Ну и уголок моды почти целиком состоит из одежды, обуви и украшений, подписанных «итальянская мануфактура», «французская мануфактура» или «чехословацкая мануфактура» — и никаких Ланвенов, Шанелей и Картье. Такой выбор куратора Валерио Террароли, чем бы он ни был обусловлен, дал вполне любопытный результат.

Отдельный зал выставки посвящен той самой специфической ар-декошной античности. Тут как раз много фарфора Джо Понти, есть волшебной красоты зеркало Томазо Буцци «Колесница Селены», имеется статуя Амлето Катальди «Галатея», где героиня подстрижена как девушка-флэппер. Нашлось место и такому нишевому феномену ар-деко, как Wunderkammer, имитации барочных кабинетов редкостей, в которых только вместо собраний раковин или заспиртованных мутантов выставляли всяких морских гадов из поделочных и драгоценных камней и прочие изящные безделушки. Ну а завершают выставку два зала — про подходящее к концу ар-деко в Европе и про зарождающийся в Италии стиль новеченто.

В итоге получилась хоть и с заметным итальянским уклоном, но довольно цельная картина ар-деко, поданная под несколько смещенным относительно привычного углом, когда ожидаешь геометрию, орнамент, этнику — а получаешь пантеру, впивающуюся зубами в обвившего ее удава, богиню Диану с луком как феминистский образ и полотно с Аполлоном, крылатым конем и африканцами в танце, подражающими Жозефине Бейкер, которая в свою очередь иронически обыгрывает представления парижской гламурной публики об Африке. И это смещение не только борется с клише, но и оживляет путешествие зрителей между тарелками, статуэтками и комодами.

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Пьер Поль Жув, Пьер Годен. «Черная пантера сражается с питоном», мозаика на фиброцементе, 1932

Пьер Поль Жув, Пьер Годен. «Черная пантера сражается с питоном», мозаика на фиброцементе, 1932

Фото: Boulogne-Billancourt, Musee des Annees Trente

Ансельмо Буччи. «Роза Родриго (Красавица)», масло на холсте, 1923–1925

Ансельмо Буччи. «Роза Родриго (Красавица)», масло на холсте, 1923–1925

Фото: Courtesy Matteo Maria Mapelli Arte Contemporanea, Monza.

Галилео Чини. «Аллегория осени», темпера на бумаге, наклеенной на деревянные панели, 1919

Галилео Чини. «Аллегория осени», темпера на бумаге, наклеенной на деревянные панели, 1919

Фото: Collezione privata V.C.

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Пьер Поль Жув, Пьер Годен. «Черная пантера сражается с питоном», мозаика на фиброцементе, 1932

Фото: Boulogne-Billancourt, Musee des Annees Trente

Ансельмо Буччи. «Роза Родриго (Красавица)», масло на холсте, 1923–1925

Фото: Courtesy Matteo Maria Mapelli Arte Contemporanea, Monza.

Галилео Чини. «Аллегория осени», темпера на бумаге, наклеенной на деревянные панели, 1919

Фото: Collezione privata V.C.

Art Déco. Il trionfo della modernità, Милан, палаццо Реале, до 29 июня

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