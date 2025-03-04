В Ульяновске и.о. директора горбольницы подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Во вторник утром в Ульяновске у себя дома силовиками была задержана и.о. директора Центральной городской клинической больницы (ГУЗ ЦГКБ) Екатерина Яшнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Волга», близких к СУ СКР, Екатерина Яшнова подозревается в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предполагается, что она получила «не менее 1,5 млн руб.» за содействие по заключению контрактов с ЦГКБ на транспортное обслуживание. Также во вторник в Подмосковье были задержаны ульяновский индивидуальный предприниматель Андрей Абаимов (деятельность автомобильного грузового транспорта) и директор (она же — владелец) ООО «Элиттрансгрупп» Анжела Завацкая. Именно Андрей Абаимов подозревается в даче взятки Екатерине Яшновой.

Известно, что оперативные разработки первоначально велись с участием сотрудников УФСБ. В региональном СУ СКР информацию о задержаниях подтверждают, но не комментируют, подробностей не сообщают.

Главный врач ЦГКБ Павел Фирсов, сославшись на занятость от комментариев отказался.

Между тем во вторник состоялось очередное заседание Ленинского районного суда по уголовному делу самого Павла Фирсова, обвиняемого в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, главврач получил взятку в виде 42 кг мяса якобы за возможность предоставить площади на территории больницы под торговую точку. Обвиняемый вину не признает. Ранее он заявлял «Ъ-Волга», что взяток не берет «вообще и никогда».

Сергей Титов, Ульяновск