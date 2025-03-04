Главные новости за 4 марта. Сочи

В Сочи направят около 300 млн руб. на ремонт образовательных учреждений. Специалисты курорта приступят к ремонтным работам в июне.

9-летнего мальчика из Сочи, который получил множественные раны после нападения собак, подготовят к реконструктивной операции. Сейчас ребенок находится в реанимации РДКБ в Москве в стабильно тяжелом состоянии.

Из Абхазии ввезли рекордные 350 т мимозы. Объем импорта цветов превысил прошлогодние показатели более чем на 100 т.

Суд арестовал имущество бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова и экс-руководителя ФЦАО Владислава Новикова в Сочи.

В Сочи прошла церемония представления нового председателя Третьего апелляционного суда. 21 февраля указом президента России на эту должность назначен Сергей Горобец.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Сочи, касающемуся нарушения жилищных прав ее семьи. С 2017 года в помещении отсутствуют водоснабжение и канализационная система.

Туапсинский округ готовится принять более 18,2 тыс. отдыхающих на майские праздники 2025 года. Загрузка 160 объектов санаторно-курортного комплекса достигнет 60%.

В Сочи по решению суда приостановлена деятельность двух аптечных пунктов, в которых продавали сильнодействующие препараты без рецептов. Правоохранительные органы изъяли более 36 тыс. капсул.