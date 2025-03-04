Покусанного собаками в Сочи мальчика подготовят к реконструктивной операции

Девятилетнего мальчика из Сочи, который получил множественные раны после нападения собак, подготовят к реконструктивной операции. Сейчас ребенок находится в реанимации Российской детской клинической больницы Минздрава России в Москве в стабильно тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале РДКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В больнице Москвы прошел врачебный консилиум с участием ведущих специалистов федеральных медицинских центров, определивший стратегию лечения пациента.

Руководитель хирургической службы РДКБ, кандидат медицинских наук Антон Нарбутов отметил, что врачи назначат ребенку антибактериальную терапию и местное лечение раны для подготовки «к реконструктивному хирургическому этапу». Он также добавил, что запланированы реконструктивно-пластические операции, направленные на восстановление мягких тканей лица. По его словам, это представляет собой сложный многоэтапный процесс, который потребует значительного времени.

Трагический инцидент произошел 26 февраля 2025 года около 09:30 в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное. На ребенка напали две собаки породы хаски, которые сорвались с цепи из соседнего домовладения. Мальчик получил множественные укушено-рваные раны лица.

Первоначально пострадавшего госпитализировали в Центр охраны материнства и детства Сочи, позже доставили в Краснодар, где мальчику провели восстановительную операцию лица. Однако, как сообщил отец мальчика Валентин Королев, пересаженные фрагменты тканей не прижились из-за истекшего времени. Операцию проводил хирург Грант Забунян.

По факту нападения собак следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 48-летнему хозяину животных предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Напавших на ребенка собак усыпили.

Мария Удовик