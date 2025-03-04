В Сочи представлен новый председатель Третьего апелляционного суда

Сегодня, 4 марта, в Сочи прошла церемония представления нового председателя Третьего апелляционного суда. 21 февраля указом президента России на эту должность назначен Сергей Горобец, сообщает корреспондент «Ъ-Сочи», побывавший на месте торжественного собрания.

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«Искренне признателен за доверие, оказанное мне руководством Верховного суда Российской Федерации. Приложу все силы для того, чтобы его оправдать и исполнять возложенные на меня обязанности с надлежащим качеством»,— сказал Сергей Горобец в ходе своего выступления на церемонии.

Также с речью выступили: глава Четвертого кассационного суда Евгений Кузин, исполняющий обязанности председателя Пятого кассационного суда Рафат Юлдашев, руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий, глава Сочи Андрей Прошунин и председатель городского собрания города-курорта Виктор Филонов.

В октябре прошлого года стало известно, что господин Горобец стал исполняющим обязанности председателя Третьего апелляционного суда. До этого он занимал должность заместителя председателя суда.

В 1988 году Сергей Горобец с отличием окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им М. В. Фрунзе. В период с 1988 по 1996 годы проходил военную службу. В 1996 году с отличием окончил Военный университет Минобороны РФ — военно-юридический факультет.

Андрей Куценко