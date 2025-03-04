Туапсинский округ примет более 18 тысяч туристов на майские праздники

Туапсинский округ готовится принять более 18,2 тыс. отдыхающих на майские праздники 2025 года. Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), загрузка 160 объектов санаторно-курортного комплекса достигнет 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Путешественников в этот период особенно привлекают пешие экскурсии на природе. Среди востребованных маршрутов значится «Большая Ново-Михайловская тропа», которая проходит от поселка Новомихайловского до Ольгинки через Можжевеловую поляну, гору Ту и дачу генерала Соколова. Путешественникам также доступны лесопарк Кадош, долина реки Паук и озеро Хыжи.

Пляжные территории округа уже начали готовить к предстоящему курортному сезону.

Мария Удовик