Из аптек Сочи изъяли более 36 тысяч капсул сильнодействующих препаратов

В двух аптеках Сочи сотрудники наркоконтроля изъяли более 36 тыс. капсул сильнодействующих лекарств, которые фармацевты продавали без рецепта. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В Сочи по решению суда приостановлена деятельность двух аптечных пунктов, в которых специалисты продавали сильнодействующие препараты без рецептов. Операция проведена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков при координации городской прокуратуры.

В аптеке на улице Дагомысской оперативники изъяли более 12 тыс. капсул прегабалина, трамадола и кодеиносодержащих лекарств. В торговой точке на улице Гастелло в Адлерском районе обнаружено свыше 24 тыс. капсул прегабалина и трамадола.

Собранные оперативниками и прокуратурой материалы стали основанием для судебного решения о временном прекращении работы указанных организаций.

Мария Удовик