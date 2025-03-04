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Около 300 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений Сочи

Из бюджета всех уровней власти Сочи направят около 300 млн руб. на подготовку образовательных учреждений города к новому учебному году. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Средства пойдут на обновление фасадов, кровли, кабинетов, столовых, спортзалов, а также благоустройство прилегающих территорий.

«Мы улучшаем школы, детсады и центры допобразования, приводим их к современным стандартам, чтобы нашим детям хотелось ходить на занятия, а педагогам было комфортно трудиться»,— отмечается в сообщении.

Специалисты курорта приступят к ремонтным работам в июне и завершат до 1 сентября 2025 года.

Мария Удовик

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