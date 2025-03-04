Глава СКР потребовал отчет по делу о семье из Сочи, проживающей в подвале МКД

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Сочи, касающегося нарушения жилищных прав ее семьи. Об этом пишет информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница Сочи с двумя совершеннолетними сыновьями проживает в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома по улице Дмитриевой, построенного в 1978 году. Это пространство было предоставлено семье в 1983 году как временное жилье при переселении из аварийного здания.

С 2017 года в помещении отсутствуют водоснабжение и канализационная система. В 2018 году оно признано непригодным для проживания. Несмотря на многократные обращения в компетентные органы и вступившее в силу в 2022 году судебное постановление, обязавшее администрацию обеспечить семью жильем вне очереди, права граждан до сих пор не восстановлены.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по этому факту. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Удовик