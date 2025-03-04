Нехватка кадров и возможностей

Десять направлений развития здравоохранения Ульяновской области распределили между главными врачами крупнейших областных медицинских учреждений. Так, к примеру, за удовлетворенность населения медицинским обслуживанием ответственен главврач УОКЦ СВМП Сергей Беззубенков, а главврач горбольницы №3 Ольга Свирид будет отвечать за диспансеризацию граждан. Таким образом началась реализация стратегии развития здравоохранения Ульяновской области до 2036 года, разработанной Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) и нацеленной, в первую очередь, на оптимизацию лечебных учреждений. Каким образом будут решаться главные вопросы отрасли — кадры и финансы — документ ответа не дает, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На презентации стратегии развития здравоохранения было заявлено о необходимости оптимизации медучреждений

Фото: Алексей Куринный На презентации стратегии развития здравоохранения было заявлено о необходимости оптимизации медучреждений

Фото: Алексей Куринный

Редакции «Ъ-Волга» удалось получить в свое распоряжение документ об основных направлениях стратегии развития здравоохранения Ульяновской области до 2036 года. Стратегию после проведения аудита регионального здравоохранения подготовил ЦНИИОИЗ. Аудит был проведен в прошлом году по инициативе регионального минздрава и стал основой для разработки стратегии развития системы здравоохранения в регионе до 2036 года (стоимость контракта — 16 млн руб.). В январе на запрос «Ъ» об ознакомлении со стратегией в региональном минздраве ответили, что не могут предоставить документ, поскольку он «для служебного пользования».

Как ранее отмечал «Ъ», согласно выводам аудита, одна из главных проблем здравоохранения — кадровый дефицит. По обеспеченности врачами на 10 тыс. населения Ульяновская область занимает 13-е место из 14 регионов ПФО. С 2019 года общее число всех медработников сократилось на 10,2%. Укомплектованность штатов врачами достигается за счет очень высокого коэффициента совместительства (1,7, в то время как по России — 1,15), что сказывается на качестве медпомощи. По уровню зарплаты врачей регион на последнем месте в ПФО. Среди «болевых точек» аудиторы назвали и перекос с количеством коек в стационарах — излишек в райбольницах и нехватку в Ульяновске, неудачную маршрутизацию, ведущую к росту летальности.

Стратегия сформирована по проектному принципу. Каждое направление обозначено как проект, который находится под руководством ответственных лиц, в большинстве случаев — главврачей медучреждений.

Проектом «Комплекс мероприятий по повышению уровня удовлетворенности населения медицинской помощью» руководит главврач УОКЦ СВМП Сергей Беззубенков. Проектом следует внедрять стандартные речевые модули, единый брендбук и требования по планировке помещений, электронную книгу отзывов, программное обеспечение для обратной связи.

За проектом «Стандарт работы поликлинических подразделений» закреплена главврач горбольницы №3 Ольга Свирид. В ее задачах охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, проактивный (опережающий) подход и сопровождение пациентов при диспансерном наблюдении, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан и т.д.

Проектом преемственности между видами и этапами медпомощи должна была заниматься Наталья Манина (она была главврачом УОКБ, но оставила этот пост). Задача проекта — внедрить электронный документооборот, стандарты и алгоритмы передачи информации, связать информационно медучреждения.

Стандартом работы стационаров занимается главврач ЦК МСК Юрий Келин. В задачах — оптимизация сети медучреждений, формирование межрайонных центров, централизация диагностических лабораторий и скорой помощи, маршрутизация, что в итоге должно привести к снижению больничной летальности с 5,9% до 1,6%.

«Изменение подхода к работе по привлечению персонала» закреплено за Александрой Верушкиной, главврачом горбольницы святого апостола Андрея Первозванного. Ей необходимо проработать стимулы сохранения кадров, что должно снизить частоту отказа от трудоустройства после обучения с 50% до 10%.

Главврач ЦГКБ Павел Фирсов должен заняться проектом формирования многоуровневой системы нематериальной мотивации кадров (ценности, награды, привилегии, карьера, поощрения).

За проектом «Формирование управленческого сообщества региона» закреплена председатель медпалаты региона Валентина Караулова. Модернизацией службы главных внештатных специалистов должна заниматься главврач Ульяновской ОДКБ Анна Минаева.

Главврач детской горбольницы Михаил Никонов отвечает за «Позитивное позиционирование здравоохранения». Ему следует довести уровень лояльности населения с 51% до 70%. Главврачу городской поликлиники №1 Инне Чигиревой поручено заняться формированием Центра ресурсного анализа, мониторинга и аудита, в задачу которого будет входить анализ экономической эффективности медучреждений с целью снижения до нуля количества медучреждений с просроченной кредиторской задолженностью.

О проблеме финансирования регионального здравоохранения и путях ее решения в документе ничего не сказано. Получить комментарии министра здравоохранения Марии Шалягиной в понедельник не удалось.

Главврач ЦК МСЧ Юрий Келин подтвердил «Ъ», что уже работает над проектом. Он отмечает, что «оптимизация будет продолжена», «но она необходима». «Это реалии сегодняшнего времени. Районные стационары уже не выполняют в полной мере свои функции. А с учетом хорошо развитых дорог и наличия санавиации лучше пациента привезти туда, где есть опытные врачи», — сказал господин Келин, заметив, что в регионе не столько нехватка кадров и возможностей, сколько их дисбаланс, «и стратегия призвана это устранить». По его мнению, оптимизация и маршрутизация во многом облегчат и финансовые вопросы. В целом он считает разработанную стратегию качественным документом, необходимым для налаживания работы в этой сфере.

Иного мнения зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. «Исходя из той работы, что была проделана аудиторами НИИ, я немного разочарован итогом. Ни имидж здравоохранения, ни оптимизация (14 учреждений в этом году), ни налаживание взаимодействия между учреждениями никак не выглядят чем-то прогрессивным. Кадровый вопрос вообще обойден. Ограничились нематериальными стимулами, но ничего нет про повышение зарплаты и меры соцподдержки. Во главе угла стратегии должна быть эффективность. И в первую очередь — кадровая. Финансы и кадры — главные приоритеты», — отметил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск