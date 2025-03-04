Экс-сотрудников центра «Патриот» приговорили к 9 годам по делу о взятке

Бывшего главного бухгалтера конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрея Пучкова и экс-главу отдела закупок центра Ивана Трифоногло признали виновными в получении крупной взятки при выполнении госконтрактов (ч. 6 ст. 290 УК ПФ). Суд назначил им по девять лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СКР.

Суд установил, что Минобороны заключило более десяти госконтрактов на обслуживание зданий «Патриота» с ИП «Куваева». Контролировать исполнение контрактов поручили господам Пучкову и Трифоногло. При этом с 2021 по 2024 год они получали от работников ИП взятки за общее покровительство при выполнении работ. Сумма взяток превысила 27,5 млн руб.

Помимо тюремного заключения, суд запретил злоумышленникам заниматься определенной деятельностью в течение десяти лет, а также наложил штрафы в размере 27 млн. Для обеспечения последней части приговора военные следователи наложили арест на имущество осужденных.

По делу о хищениях средств, выделенных на работу парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот», проходит бывший замминистра обороны Павел Попов. По данным следствия, он вместе с замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым списывал средства на работы, которые не выполнялись. Всего таким образом экс-замминистра похитил 30 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Генерал предпочел тюрьму журналистам».

Никита Черненко