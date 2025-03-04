На продажу выставлен Кодекс Наполеона с его автографом

В четверг, 6 марта, в парижском аукционном доме Tajan будет выставлен на продажу экземпляр Гражданского кодекса Франции, известного как Кодекс Наполеона, изданного в 1804 году. Как сообщает аукционный дом, экземпляр, напечатанный на веленевой бумаге, принадлежал самому Наполеону Бонапарту, о чем свидетельствуют инициалы первого консула Французской Республики на обложке и его личная восковая печать со словами Bonaparte Ier Consul de la Rep. Стоимость книги оценивается в €100–200 тыс.

До настоящего времени сохранились еще четыре оригинальных экземпляра кодекса на веленевой бумаге. Этот экземпляр интересен еще и тем, что он единственный находился в частных руках и уже почти два века принадлежит одной и той же семье. Сейчас им владеют наследники Этьена Шарве, бывшего управляющего замком Сен-Клу, где находилась резиденция Наполеона. Как указывают в Tajan, книга изначально хранилась в библиотеке замка, а потом в доме семьи Шарве. Возможно, какое-то время она лежала на чердаке, где ее несколько повредила сырость.

Алена Миклашевская