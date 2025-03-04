Суд наложил обеспечительные меры на крупный участок Центрального рынка

По решению суда на один из земельных участков Центрального рынка по ул. Борчанинова наложили обеспечительные меры. Согласно материалам на сайте Арбитражного суда Пермского края, городской департамент земельных отношений требует от ООО ТК «Центральный», управляющего рынком, освободить участок по ул. Борчанинова от парковки, автомойки и шиномонтажной мастерской. По ходатайству истца 24 февраля на время рассмотрения дела суд наложил обеспечение на эту территорию. Росреестру запрещено совершать регистрационные действия по учету изменений границ спорного участка, его площади, разрешенного вида использования, прав и обременений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Земельный участок, который требует освободить администрация Перми, находится в районе здания на ул. Борчанинова, 65а, 65б, и охватывает территорию 1,4 тыс. кв. м, предназначенную для бытового обслуживания.

Напомним, в декабре департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелия. В одном из исков мэрия как раз требует освободить землю по ул. Борчанинова. Помимо этого, власти хотят, чтобы господин Шенгелия освободил площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома. В ходе недавней проверки на предмет нарушений законодательства департамент земельных отношений проинспектировал девять кварталов, охватывающих 82 земельных участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов. Власти выявили 28 нарушений земельного законодательства.