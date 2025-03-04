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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие управляющие компании по итогам 2024 года

Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе (млрд руб.)
ОПИФы, ИПИФы, БПИФы ЗПИФы Средства НПФ Индивидуальное доверительное управление
«Альфа-Капитал» 1597,2 33,7 373,2 183,7 1,6 1030,5
«ВИМ Инвестиции» 1214,7 н. д. 499,9 331,0 19,5 347,6
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 974,9 -3,3 5,6 14,4 820,5 29,1
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 920,2 -9,9 79,7 838,7 1,8
«Лидер» 574,0 3,6 0,6 514,0 59,4
«Агана» 442,6 386,6 184,6 248,0 10,0
«Трансфингруп» 442,3 6,0 3,9 46,1 392,2
«Меркури Кэпитал Траст» 414,5 н. д. 414,5
«Промсвязь» 397,2 н. д. 36,8 45,8 0,3 33,9
Группа компаний «Апрель» 325,0 н. д. 0,7 321,0 0,1 1,7
«Открытие» 322,6 11,3 10,3 1,1 300,5
Центральная трастовая компания 262,0 101,9 262,0
«РВМ Капитал» 204,8 4,9 188,5
«АБ Капитал» 201,1 н. д. 201,1
«РСХБ Управление активами» 199,9 -12,8 25,7 72,7 3,7 91,4
«Ингосстрах-Инвестиции» 179,8 12,9 4,6 31,0 20,0
«Свиньин и партнеры» 161,1 18,5 161,1
«Т?Капитал» 151,5 н. д. 36,8 45,8 0,3 313,2
«Эссет Менеджмент Солюшнс» 148,1 11,8 148,1
«Аурум Инвестмент» 126,4 169,0 126,4

н. д. — нет данных.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным «Эксперт РА».

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