Крупнейшие управляющие компании по итогам 2024 года

Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе (млрд руб.) ОПИФы, ИПИФы, БПИФы ЗПИФы Средства НПФ Индивидуальное доверительное управление «Альфа-Капитал» 1597,2 33,7 373,2 183,7 1,6 1030,5 «ВИМ Инвестиции» 1214,7 н. д. 499,9 331,0 19,5 347,6 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 974,9 -3,3 5,6 14,4 820,5 29,1 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 920,2 -9,9 — 79,7 838,7 1,8 «Лидер» 574,0 3,6 0,6 — 514,0 59,4 «Агана» 442,6 386,6 — 184,6 248,0 10,0 «Трансфингруп» 442,3 6,0 3,9 46,1 392,2 — «Меркури Кэпитал Траст» 414,5 н. д. — 414,5 — — «Промсвязь» 397,2 н. д. 36,8 45,8 0,3 33,9 Группа компаний «Апрель» 325,0 н. д. 0,7 321,0 0,1 1,7 «Открытие» 322,6 11,3 10,3 — 1,1 300,5 Центральная трастовая компания 262,0 101,9 — 262,0 — — «РВМ Капитал» 204,8 4,9 — 188,5 — — «АБ Капитал» 201,1 н. д. — 201,1 — — «РСХБ Управление активами» 199,9 -12,8 25,7 72,7 3,7 91,4 «Ингосстрах-Инвестиции» 179,8 12,9 4,6 — 31,0 20,0 «Свиньин и партнеры» 161,1 18,5 — 161,1 — — «Т?Капитал» 151,5 н. д. 36,8 45,8 0,3 313,2 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 148,1 11,8 — 148,1 — — «Аурум Инвестмент» 126,4 169,0 — 126,4 — —