Крупнейшие управляющие компании по итогам 2024 года

|
|Название
|Активы под управлением (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|В том числе (млрд руб.)
|ОПИФы, ИПИФы, БПИФы
|ЗПИФы
|Средства НПФ
|Индивидуальное доверительное управление
|«Альфа-Капитал»
|1597,2
|33,7
|373,2
|183,7
|1,6
|1030,5
|«ВИМ Инвестиции»
|1214,7
|н. д.
|499,9
|331,0
|19,5
|347,6
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|974,9
|-3,3
|5,6
|14,4
|820,5
|29,1
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|920,2
|-9,9
|—
|79,7
|838,7
|1,8
|«Лидер»
|574,0
|3,6
|0,6
|—
|514,0
|59,4
|«Агана»
|442,6
|386,6
|—
|184,6
|248,0
|10,0
|«Трансфингруп»
|442,3
|6,0
|3,9
|46,1
|392,2
|—
|«Меркури Кэпитал Траст»
|414,5
|н. д.
|—
|414,5
|—
|—
|«Промсвязь»
|397,2
|н. д.
|36,8
|45,8
|0,3
|33,9
|Группа компаний «Апрель»
|325,0
|н. д.
|0,7
|321,0
|0,1
|1,7
|«Открытие»
|322,6
|11,3
|10,3
|—
|1,1
|300,5
|Центральная трастовая компания
|262,0
|101,9
|—
|262,0
|—
|—
|«РВМ Капитал»
|204,8
|4,9
|—
|188,5
|—
|—
|«АБ Капитал»
|201,1
|н. д.
|—
|201,1
|—
|—
|«РСХБ Управление активами»
|199,9
|-12,8
|25,7
|72,7
|3,7
|91,4
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|179,8
|12,9
|4,6
|—
|31,0
|20,0
|«Свиньин и партнеры»
|161,1
|18,5
|—
|161,1
|—
|—
|«Т?Капитал»
|151,5
|н. д.
|36,8
|45,8
|0,3
|313,2
|«Эссет Менеджмент Солюшнс»
|148,1
|11,8
|—
|148,1
|—
|—
|«Аурум Инвестмент»
|126,4
|169,0
|—
|126,4
|—
|—