Краснодар вошел в тройку городов с высоким спросом на балконы

Спрос на квартиры с балконами, террасами и патио активно растет, при этом лидерами по интересу к таким пространствам оказались Екатеринбург, Москва и Краснодар. Аналитики October Group рассчитали индекс интереса к outdoor-зонам, основываясь на поисковых запросах в городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Екатеринбург (43%) обогнал не только Москву (38%), но и Краснодар (33%), где климатическое лето длится пять месяцев. В пятерку городов с наибольшим интересом к летним пространствам также вошли Нижний Новгород (32%) и Санкт-Петербург (30%).

Несмотря на распространенный стереотип, что outdoor-зоны востребованы в регионах с теплым климатом, данные аналитиков показывают обратное. В Екатеринбурге, лидирующем по индексу, лето самое короткое — всего два месяца. В Москве и других городах из топ-5 оно длится три месяца.

Популярность таких пространств объясняется особенностями рынка. Например, в Екатеринбурге застройщики активно предлагают квартиры с патио на первых этажах. В Москве же спрос на личные террасы превышает интерес к традиционным балконам на 23%. В некоторых столичных жилых комплексах доля квартир с террасами достигает 74%.

По словам директора по маркетингу October Group Юлии Леоновой, востребованность outdoor-зон продолжит расти по всей стране, за исключением северных регионов.

Вячеслав Рыжков