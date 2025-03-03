Полицейских из Удмуртии отправили в командировку на Северный Кавказ на полгода
Сводный отряд полицейских из Удмуртии отправился в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба МВД республики. Сотрудники будут охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность дорожного движения в Ингушетии в течение полугода.
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Полицейских провожали представители духовенства, пожелавшие им «вернуться здоровыми и невредимыми к своим семьям». Сопровождать отряд до места назначения будет замминистра внутренних дел по Удмуртии Александр Боев.