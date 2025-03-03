Полицейских из Удмуртии отправили в командировку на Северный Кавказ на полгода

Сводный отряд полицейских из Удмуртии отправился в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба МВД республики. Сотрудники будут охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность дорожного движения в Ингушетии в течение полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Полицейских провожали представители духовенства, пожелавшие им «вернуться здоровыми и невредимыми к своим семьям». Сопровождать отряд до места назначения будет замминистра внутренних дел по Удмуртии Александр Боев.