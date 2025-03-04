Прекращено уголовное дело экс-директора пермского порта о хищении 1 млрд рублей

Дзержинский райсуд Перми вынес решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении Марека Кинцла. Напомним, господин Кинцл обвинялся в растрате имущества пермского порта на сумму более 1 млрд руб. в 2009–2012 годах. Уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД еще в 2016 году по факту злоупотребления полномочиями. По версии силовиков, господин Кинцл вместе с подданным Великобритании Чарльзом Батлером разработали преступную схему и вывели земельные участки из АО «Порт Пермь» на одноименное ООО. Затем имущество было продано подконтрольным господину Батлеру структурам по заниженной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марек Кинцл

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Марек Кинцл

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Марек Кинцл сначала полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания в отношении Чарльза Батлера. К моменту направления дела в суд десятилетний срок давности привлечения к ответственности истек. Затем господин Кинцл неожиданно заявил, что самого факта хищения не было. Его защита настаивала, что дело должны были прекратить еще на стадии предварительного следствия из-за истечения срока давности. В итоге Марек Кинцл дал согласие на прекращение дела судом по нереабилитирующим основаниям.