Прекращено уголовное дело экс-директора пермского порта о хищении 1 млрд рублей
Дзержинский райсуд Перми вынес решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении Марека Кинцла. Напомним, господин Кинцл обвинялся в растрате имущества пермского порта на сумму более 1 млрд руб. в 2009–2012 годах. Уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД еще в 2016 году по факту злоупотребления полномочиями. По версии силовиков, господин Кинцл вместе с подданным Великобритании Чарльзом Батлером разработали преступную схему и вывели земельные участки из АО «Порт Пермь» на одноименное ООО. Затем имущество было продано подконтрольным господину Батлеру структурам по заниженной цене.
Марек Кинцл
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Сам Марек Кинцл сначала полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания в отношении Чарльза Батлера. К моменту направления дела в суд десятилетний срок давности привлечения к ответственности истек. Затем господин Кинцл неожиданно заявил, что самого факта хищения не было. Его защита настаивала, что дело должны были прекратить еще на стадии предварительного следствия из-за истечения срока давности. В итоге Марек Кинцл дал согласие на прекращение дела судом по нереабилитирующим основаниям.