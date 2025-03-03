Из Челябинска возобновят субсидируемые авиарейсы в Минск

С 4 марта возобновляются субсидируемые авиарейсы из Челябинска в Минск. Курсировать самолеты сначала будут по вторникам и средам, а после по пятницам, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В марте вылет из Челябинска будет осуществляться по вторникам в 21:40, из Минска — по средам в 00:05. С апреля оба рейса начнут курсировать по пятницам. Из Челябинска самолеты будут отправляться в 14:40, из Минска — в 17:10.

По данным пресс-службы регионального законодательного собрания, прямые субсидированные авиарейсы будут выполняться компанией Red Wings самолетами Sukhoi Superjet 100. Их салоны вмещают около 100 пассажиров. Время полета составит 3,5 часа. На организацию прямого авиасообщения в бюджете области в качестве субсидий запланировано 98,8 млн руб.

Виталина Ярховска