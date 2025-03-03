Подрядчика челябинского метротрамвая обязали разработать проект строительства

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ООО «Спецподземстрой», субподрядчика челябинского метротрамвая, об отмене предписания Ростехнадзора, выданного в октябре 2024 года. Ведомство требовало устранить нарушения на объекте, а именно разработать проектно-техническую документацию для проведения работ. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Спор коснулся участка транспортного строительства первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». «Спецподземстрой» выступал субподрядчиком возведения метротрама. Однако во время проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что организация раз в полгода нагнетает цементный раствор за металлическую обделку станции «Торговый центр», не имея при этом соответствующей проектно-технической документации. Уральское управление Ростехнадзора выдало в октябре компании предписание с требованием устранить нарушения. «Спецподземстрой» не согласился с решением ведомства и подал иск об его отмене. Аргументом организации стало то, что она занимается лишь обслуживанием ранее возведенных горных выработок с целью их поддержания в работоспособном и безопасном состоянии. Однако постоянный государственный надзор опроверг эти доводы. Суд не увидел в постановлении Ростехнадзора нарушения прав субподрядчика и несоответствия закону. В связи с этим инстанция отказала в удовлетворении заявления компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне прошлого года Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, вновь признав виновным генерального директора ООО «Спецподземстрой» Бориса Матвеева в строительстве челябинского метро без необходимой лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.

Виталина Ярховска