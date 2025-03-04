Подледное время

В прокате — блокбастер Александра Котта «Северный полюс» на не устаревшую с начала 1960-х тему геополитического соперничества СССР и США в Арктике. Михаил Трофименков не смог сказать о технически впечатляющем фильме ничего плохого, но энтузиазма тоже не испытал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынося действие из недр подлодки на арктические просторы, авторы фильма придумали эксцентричный сюжетный поворот

Фото: «Централ Партнершип» Вынося действие из недр подлодки на арктические просторы, авторы фильма придумали эксцентричный сюжетный поворот

Фото: «Централ Партнершип»

Историческая подкладка фильма такова. В июле 1962-го, после размещения американских ракет в Турции, в десяти минутах подлетного времени до Москвы, первая советская атомная подводная лодка «К-3» вышла в 11-дневное плавание к Северному полюсу, хотя и засекреченное, но демонстративное. Чтобы воочию показать кузькину мать — нашу возможность жахнуть, если что, по Америке с кумпола мира.

Хотя лодку спустили на воду еще в августе 1957-го, конструктивные недоделки, обусловленные новизной проекта, ставили под сомнение успех рейда. Против него выступал один из конструкторов: в фильме его зовут Морозовым (Евгений Миронов), и он сконструирован по голливудскому лекалу далеко не слегка сумасшедшего профессора. Тем не менее экипаж во главе с кавторангом Львом Жильцовым, перекрещенным в Живцова (Андрею Мерзликину дивно идет флотская форма), 17 июля полюса достиг, сыграл там в футбол и водрузил красный флаг. Кеннеди вздохнул, Живцов получил Героя Советского Союза, а «К-3» — гордое имя «Ленинский комсомол».

Для большой истории этого свершения более чем достаточно. Для фильма — нет. Сюжет сводится к сухому рапорту главкому ВМФ: задание выполнено. Очевидно, авторы обратились, чтоб не облажаться, как лажаются почти все ваятели военно-патриотического кино (Котт с «Брестской крепостью» как раз редкое исключение), за помощью к серьезным консультантам.

Обратная сторона медали: большинство реплик носит технологический характер и едва ли понятно простым людям. Что такое «перископная глубина», ясно. Но вот «личный контроль за давлением в первом контуре», которым занимается «женщина на борту», ученый Филатова (Елена Север), или «определение угла возвышения над горизонтом» не столь очевидны.

За технической достоверностью недолго и людей потерять, в чем авторы отдают себе отчет, «утепляя» героев.

Вот, например, Живцов, вернувшись из очередного плавания, дарит дочурке куклу. Беда в том, что точно таких же кукол у нее полна горница. Конечно, это свидетельствует о погружении героя в ратную работу, но может показаться и ранним признаком Альцгеймера. Дочка же хочет синего кита. Сказано — сделано: кита Живцов купил, но тут же забыл в Главном штабе ВМФ.

Чудаковатость Морозова ослепительна. Когда лодка во что-то там врезается под двухметровым слоем льда и едва не гибнет, он злорадно сообщает, что так и знал. На резонный вопрос, почему же, сука, не предупредил, коли знал, язвит: «А меня и не спрашивали». Я бы такого профессора синим китам скормил.

Филатову «утепляют» флешбэки с мужем, получившим смертельное облучение при испытаниях «К-3». В порядке утешения супруги смотрят «9 дней одного года» об облученном ученом. Трогательно, но избыточно. Разумеется, в процессе аварии Филатова мужественно одиноко пойдет в первый контур, облучится, но не слишком. Увы, надеяться на неизбежный в Голливуде ее роман с Живцовым не приходится.

За юмор отвечает радист-полярник, выбежавший нагишом из бани и наткнувшийся на белого медведя. Зачем парень прикрывает от медведя причинное место — вопрос не к сценаристам, а к цензорам.

Есть еще и проблема экранного пространства. Действие, заключенное в чреве АПЛ, чревато не столько клаустрофобией, сколько скукой. Необходимо вынести часть действия на открытое пространство. С этой проблемой авторы справились эксцентрично.

АПЛ не только приняла шум собственных двигателей за шум враждебных, но и почему-то отклонилась от курса на полюс. Да так, что привести ее в чувство можно, только устроив два мощных взрыва в Арктике, которые сориентируют в нужном направлении.

Взрывы совершаются по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Сначала подрывники, прибывшие на самолете, взрывают лед вокруг полярной станции, которая и так должна затонуть. Но идиоты-полярники куда-то задевали остатнюю взрывчатку, и подрывникам приходится метким выстрелом из ракетницы в бензобак уничтожить сам самолет. В итоге полярники вместе с подрывниками, бредя на ходу, вынуждены тащиться пешком к Северному полюсу на рандеву с «К-3» — и таки добираются.

Разнообразить подводные будни должен был и мотив невидимого миру фронта холодной войны. Недалеко от «К-3» шарится подо льдом американская подлодка со зловещим именем «Морской волк». Аварийная «К-3» может выбраться из ловушки, только шарахнув по льду торпедой. Не сочтут ли это янки ядерной атакой — вопрос роковой. Ну, шарахнули. Ну, янки этого просто не заметили. Зачем вообще этот «Волк» объявился: сценарный замах на рубль, а удар на копейку.

Зато «Северный полюс» едва ли не первый военный фильм, где по отсекам не мечется безумный особист с наганом, порывающийся расстрелять капитана. Где подвиг совершается не вопреки, а благодаря слаженной работе ВПК и выглядит вовсе не как подвиг, а как обыденная работа. Где капитан Живцов и президент Кеннеди вторят друг другу, не желая дать предлог для мировой войны. И даже наш дорогой Никита Сергеевич (Сергей Лосев) выглядит чудаком, но не придурком.

Политбюро распивает чаи, Белый дом — кока-колу, облученная Филатова — каберне, а дочке Живцова вожделенного кита привезет лично главком ВМФ Сергей Горшков. Сам Ганс Христиан Андерсен лучшего бы финала не придумал.

Михаил Трофименков