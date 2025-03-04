Искусственный интеллект против сахарного диабета

Студенты ИТМО совместно с Фондом борьбы с диабетом запустили чат-бот на основе искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы о диабете и позволяет запросить экстренную помощь у других пользователей, если, например, внезапно закончился инсулин. Сервис дает ответы на основе проверенной информации от врачей и экспертов, а также требует меньшего количества серверных мощностей. За счет этого чат-бот полностью бесплатный для всех пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По данным Минздрава, в 2024 году сахарный диабет диагностирован более чем у 5 млн россиян. Несмотря на все достижения медицины, от осложнений этого заболевания только в России ежегодно умирают десятки тысяч людей. И хоть излечиться от него невозможно, при своевременном лечении и соблюдении медицинских рекомендаций человек может контролировать диабет и жить полноценной жизнью.

Для повышения информированности пациентов и их родственников студенты ИТМО совместно с экспертами Фонда борьбы с диабетом разработали чат-бот на основе искусственного интеллекта «Диаботик». Узкоспециализированный чат-бот использует модель ChatGPT, отвечающую на основе проверенных данных от Фонда борьбы с диабетом. Это позволяет «Диаботику» давать достоверные и актуальные ответы на любые вопросы, связанные с диабетом. Разработчики подчеркивают, что сервис не заменяет консультацию врача и не назначает лечение, а только информирует.

Бот не просто предоставляет информацию, но и позволяет найти помощь в срочных ситуациях. Если пользователь сталкивается с проблемой, он может поделиться геолокацией и отправить запрос на помощь (например, у человека внезапно закончился инсулин, который нужен в данный момент). Его получат другие пользователи сервиса, которые находятся рядом и дали согласие на получение уведомлений. Такая опция — это альтернатива городским и районным чатам в мессенджерах, которая экономит время. В целях безопасности пользователи могут указать не точный, а примерный адрес (например, свой район) и встретиться в общественном месте.

Бот разработали студенты онлайн-магистратуры ИТМО и Napoleon IT AI Talent Hub Никита Горбунов, Семен Мынко и Дарья Арестова. Магистерская программа дает студентам большую свободу в выборе практики: ребята выбирают идеи для проектов из сервиса Talent Matcher, куда их подгружают различные компании и менторы. Одну из таких заявок оставил и Фонд борьбы с диабетом: организация предложила создать доступный онлайн-сервис для людей с этим заболеванием.

«При прохождении практики нашей команде захотелось поучаствовать именно в благотворительном проекте, а не делать коммерческий стартап или рабочий проект. Поэтому мы сделали полезный сервис и минимизировали затраты благодаря оптимизации его архитектуры. Наша цель — создать систему, которая действительно помогает людям, а не зарабатывает на их проблемах»,— объясняет один из разработчиков сервиса, студент магистратуры AI Talent Hub Никита Горбунов.

В отличие от аналогов, которые используют подписки и монетизируют доступ, «Диаботик» полностью бесплатный для пользователей. Сейчас деньги на обслуживание сервиса берет на себя Фонд борьбы с диабетом — сумма в месяц составляет до нескольких тысяч рублей. Именно за счет этого получилось сделать чат-бот бесплатным. Достичь таких низких затрат на инфраструктуру удалось благодаря оптимизации архитектуры — для этого студенты разработали новый подход к реализации поиска релевантных текстов для RAG (Retrieval-Augmented Generation). Этот метод делает поиск более точным и экономичным, и для стабильной работы бота требуется меньше ресурсов серверов, а значит, и денег на обслуживание сервиса.

«У нас во “ВКонтакте” крупное сообщество людей с диабетом, которые нуждаются в достоверной и актуальной информации о заболевании. Поэтому вместе со студентами мы придумали чат-бот, который будет давать ответы на вопросы о диабете и поможет найти помощь в любом уголке России. База знаний, которую использует бот, состоит из ответов врачей и научно подтвержденных медицинских данных: информации с сайта врачей-эндокринологов, а также ответов врачей из наших проектов “Вопрос-ответ специалиста”. “Диаботик” — это единственный в России бесплатный сервис, который дает возможность получить достоверную информацию и помощь 24/7 для людей с диабетом и их родных»,— рассказал глава Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев.

Чат-бот уже запущен и проходит тестирование среди первых пользователей. В ближайшие месяцы команда планирует собирать обратную связь, дорабатывать и добавлять функции.

Подготовила пресс-служба Университета ИТМО